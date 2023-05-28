إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس، في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وتندلع المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بشكل يومي، إثر مواصلة اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.