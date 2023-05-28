طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 28 مايو 2023، أن يكون الجو غائماً جزئيًّا إلى غائم وحارًا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، اعتبار من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

هذه الليلة: تتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا وتسقط بأذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.