بالفيديو الاتحاد بطلاً للدوري السعودي بعد غياب 14 عامًا

توج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الفيحاء (3-0)، مساء اليوم السبت27/5/2023م، في الجولة 29 "قبل الأخيرة" من المسابقة.

وسجل ثلاثية الاتحاد، أحمد محمد شراحيلي ورومارينيو "ثنائية" في الدقائق (3 و45+1 و85)، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، ليبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني (64) قبل جولة من نهاية المسابقة.



فيما ظل رصيد الفيحاء عند 30 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر، وعليه انتظار نتائج الجولة الأخيرة ليحسم مصيرة من البقاء بالدوري.



ولم يستطع الاتحاد الفوز بلقب الدوري منذ عام 2009، كما سيمثل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والمقرر إقامتها في الرياض.