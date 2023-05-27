راصد جوي: تنكسر وطأة الحرارة العالية وتبقى الرياح المثيرة للغبار نشطة غداً الأحد

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تنكسر وطأة الحرارة العالية غداً ، بينما تبقى الرياح نشطة مثيرة للغبار احياناً، مترافقة مع زخات رعدية من الأمطار مُحتملة في نطاقات جغرافية متفرقة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وحارًا نسبياً الى حار غداً الأحد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية

أما الاثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يستمر تساقط الامطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو صافيا بوجه عام يوم الثلاثاء، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج