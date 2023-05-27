بالفيديو سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوياته السابقة، خلال تعاملات السبت 27 مايو/ أيار 2023.

وتسعي الحكومة المصرية لتنمية مواردها دون اللجوء لمزيد من القروض ,الاستدانة، وذلك عبر تشريعات جديدة والعمل على زيادة حجم الإيرادات من القطاعات الرئيسية، وحجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للسوق المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

وتماسك الجنيه خلال تعاملات اليوم أمام الدولار في جميع البنوك العاملة في السوق المصري، مع توقعات استمرار التماسك خلال الفترة المقبلة على خلفية مساعي الحكومة لزيادة التدفقات النقدية الداخلة للسوق المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وحافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه على استقراره عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

واستقر الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وكان أقل سعر للدولار وذلك للأسبوع الثامن على التوالي عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع