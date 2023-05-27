بالفيديو سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة- سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة- سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية ضعفاً مقابل العملات الأخرى، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الأحد 28/5/2023م، فقد استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم السبت 27 مايو/ أيار، في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وتحصد الليرة اللبنانية ثمار الدعم عبر استقرار جديد في مواجهة الدولار، وسط ترقب للتغيرات السياسية والاقتصادية المرتقب حدوثها خلال أيام.

ووافق البنك الدولي على منح لبنان تمويلاً إضافياً بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي.

ويسمح التمويل الإضافي بتوسيع نطاق عمل الحكومة اللبنانية على تقديم تحويلات نقدية للأسر الأكثر احتياجا في لبنان، خلافا لدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي لتحمل الصدمات الحالية والمستقبلية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

ووفقا لمواقع وصحف لبنانية، فإن خطوة الموافقة على حزمة التمويلات الجديدة بقيمة 300 مليون دولار تعد تمويلاً إضافيا ثان لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي التى تمت الموافقة عليها في 2021، لدعم لبنان في مواجهة وباء كورونا.

وفي مايو/ أيار 2022 استفاد لبنان من تمويل إضافي أول من البنك الدولي بقيمة 4 ملايين دولار.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية منذ 2019 وحتى الآن، ما أدى لتجاوز قيمة الدولار الواحد حاجز 140 ألف ليرة، قبل أن يستقر دون 100 ألف ليرة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات في لبنان.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 113 مليون دولار وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

في مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة- سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد28/5/2023م: