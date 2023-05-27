بالفيديو سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات  اليوم الأحد28/5/2023م

سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات اليوم الأحد28/5/2023م، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات أمس السبت 27 مايو/ أيار، بينما استقر في التعاملات الرسمية بالبنوك.

سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات

وأمس السبت 27 مايو/ أيار، ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، بينما استقر في التعاملات الرسمية بالبنوك.

وتتراجع الليرة السورية على مدار الأيام الماضية في مواجهة الدولار مع توجهات البنك المركزي في سوريا نحو توحيد سعر الصرف في نشراته الثلاث، الحوالات، والصيرفة، وسعر الدولار الجمركي، ضمن مقالنا سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات اليوم الأحد28/5/2023م.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وضمن مقالنا سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات اليوم الأحد28/5/2023م، فقد سجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل الدولار رسميا 7800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

وكان جورج خزام الخبير الاقتصادي أكد أن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية يرجع إلى شراء البعض للدولار وتخزينه بهدف الادخار، ما يؤدي لارتفاع سعره في السوق السوداء نتيجة لزيادة الطلب وخروجه من السوق الرسمية.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وفي مقالنا سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات اليوم الأحد28/5/2023م، وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8800 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع مقابل 8700 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع، أمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما قفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9437 ليرة للشراء و9550 ليرة للبيع مقابل 9367 ليرة للشراء و9479 ليرة للبيع أمس, ضمن مقالنا سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات اليوم الأحد28/5/2023م

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 440 ليرة للشراء و447 ليرة للبيع، ضمن مقالنا سعر الليرة السورية اليوم مقابل جميع العملات اليوم الأحد28/5/2023م