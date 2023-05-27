"يديعوت": اندلاع حريق كبير في مستوطنات "غلاف غزة"

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت27/5/2023م، باندلاع حريق كبير في حقول زراعية في منطقة "غلاف غزة".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": فإن حريقا كبيراً قد اندلع في حقول بالقرب من كيبوتس صوفا بغلاف غزة، تواجه العديد من الطواقم صعوبة في السيطرة على ألسنة اللهب بسبب الرياح الشديدة في المنطقة.

بدوره، أفاد موقع والا العبري أنه منذ صباح اليوم السبت اندلع 176 حريقا في مناطق مفتوحة وأحراش في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الموقع العبري، بأن عدد من الحرائق منها 53 حريقا في الشمال، و32 في منطقة الساحل، و28 في القدس، و24 في الجنوب، و22 في المنطقة الوسطى، و14 في مستوطنات الضفة، ما تسبب في وقوع أضرار.

وتفاوتت هذه الحرائق ما بين عامل الأجواء الحارة، وما خلفته أسباب أخرى منها بشرية بشكل غير مفتعل.