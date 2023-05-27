أبو راشد: مهاجمة مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" طعنة في حق العودة وحريصون على مشاركة كل أطياف شعبنا

أكد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبو راشد، اليوم السبت27/5/2023م، أن مهاجمة المؤتمر وشن حملة إعلامية مشبوهة ضده طعنة في حق العودة الفلسطيني.

وقال أبو راشد خلال تصريحات متلفزة:" شارك في المؤتمر شخصيات سياسية من عدة دول أوروبية نصرة للقضية الفلسطينية، وإننا حريصون على مشاركة كل أطياف الشعب الفلسطيني في المؤتمر"، مطالباً التمسك في حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة

كما طالب بإعادة وإصلاح منظمة التحرير لاستيعاب جميع الأطر الفلسطينية.

وانطلقت أعمال "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، في دورته الـ20 اليوم السبت في مدينة "مالمو" السويدية، التي تضم ثاني أكبر جالية فلسطينية في أوروبا بعد ألمانيا، وهو المؤتمر الذي يعتبر من أكبر التجمعات السنوية للفلسطينيين في القارة الأوروبية.

ويشارك في المؤتمر الذي انطلق تحت شعار " 75 عامًا .. وإنا لعائدون" آلاف الفلسطينيين من مختلف الدول الأوروبية، بمشاركة عدد من النواب في البرلمانات السويدية والإيطالية والايرلندية، إضافة إلى ممثلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب البيئة في السويد، إلى جانب عدد من الكتاب السويديين، وأعضاء في مجالس البلديات هناك.