سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الأحد 28 مايو 2023 | أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الأحد 28 مايو 2023 ، يستمر البحث عن سعر الذهب في مصر عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي،تزامناً مع التغييرات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

كم سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت اسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في مصر، خلال تعاملات الأحد 28 مايو/ أيار، رغم المسار الهابط لأسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي.

وتشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب الحاد بين الصعود والهبوط على خلفية الطلب والعرض في ظل قرارات حكومية لتهدئة ارتفاع الأسعار، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لمتابعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، تابعوا المقالة لتتعرفوا على أسعار الذهب بالجنيه المصري بتعاملات اليوم الأحد 28 مايو 2023..

سعر غرام الذهب النهاردة في مصر

وكانت أسعار الذهب في مصر قفزت إلى مستويات قياسية حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية إلى 2850 جنيها، غير أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك مع القادمين من الخارج أدى إلى هدوء الأسعار ليفقد الغرام ما يزيد عن 400 جنيه حتى الآن قياساً على أسعار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للشراء و2731 جنيها للبيع مقابل 2674 جنيها للشراء و2697 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر، إلى 2014 جنيها للشراء و2049 جنيها للبيع مقابل 2006 جنيهات للشراء و2023 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليصل إلى مستوى 2350 جنيها للشراء و2390 جنيها للبيع مقابل 2340 جنيها للشراء و2360 جنيها للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

واستقر سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم من بي تي سي في مصر إلى مستوى 20805 جنيهات.