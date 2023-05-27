مسيرة رافضة لإعادة المستوطنين لمستوطنة "حومش" شمال نابلس

انطلقت عصر اليوم السبت، مسيرة حاشدة على أراضي جبل القبيبات في بلدة برقة للتنديد بإعادة الاحتلال لمستوطنة “حومش”، شمال غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأكد المشاركون رفضهم لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين إلى المستوطنة، مشددين على فلسطينية الأرض ورفضهم لعودة المستوطنين لأراضيهم على جبل القبيبات.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “يوآف غالانت”، قد وقع الأسبوع الماضي، رسميا على قرار يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة “حومش”، بعد 18 عاما من إخلائها، عقب أسابيع من مصادقة "الكنيست" على إلغاء قانون الانسحاب من 4 مستوطنات في هذه المنطقة.

وأقيمت مستوطنة “حومش” عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بأراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أخلت عام 2005 مستوطنة “حومش” بالتزامن مع انسحابها من قطاع غزة، لكنها أبقت على موقع المستوطنة كمنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الأهالي من استعادة أو استصلاح أو زراعة أراضيهم الموجودة ضمن حدود المستوطنة.