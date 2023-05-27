"الإمارات" تدعو قادة الاحتلال للمشاركة في مؤتمر المناخ في دبي

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية"وام"، اليوم السبت27/5/2023م، أن الأمارات وجهت دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" والرئيس "الإسرائيلي" للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي.

وبينت الوكالة الإعلامية، أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، قد دعا نظيره الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء الاحتلال، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، في مدينة إكسبو دبي، من خلال سفير دولة الإمارات لدى الاحتلال.

ووقّعت دولة الاحتلال في 14 أيلول/سبتمبر 2020، اتفاقية تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عُرفت باسم “اتفاقات أبراهام”، وشملت المغرب.

يذكر أن "إسرائيل" ودولة الإمارات، وقعتا الشهر الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين".