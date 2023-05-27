موقع عبري: 176 حريقا اندلعت في مناطق مفتوحة وأحراش بالداخل المحتل

أفاد موقع والا العبري أنه منذ صباح اليوم السبت اندلع 176 حريقا في مناطق مفتوحة وأحراش في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الموقع العبري، بأن عدد من الحرائق منها 53 حريقا في الشمال، و32 في منطقة الساحل، و28 في القدس، و24 في الجنوب، و22 في المنطقة الوسطى، و14 في مستوطنات الضفة، ما تسبب في وقوع أضرار.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الحرائق شبت في الجليل ونهاريا وغلاف غزة، وفي أكثر من نقطة.

ووفقًا لطواقم الإطفاء الإسرائيلية، فإن أكثر من 120 حريقًا تم التعامل معهم، منهم 5 بشكل هائل، خاصة في منطقة كرميا المجاورة لحدود قطاع غزة ما تسبب باحتراق مركبتين.

وتفاوتت هذه الحرائق ما بين عامل الأجواء الحارة، وما خلفته أسباب أخرى منها بشرية بشكل غير مفتعل.