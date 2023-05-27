السيسي: مصر الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت27/5/2023م، أن بلاده هي الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان، داعيا وكالات الإغاثة والدول المانحة لتوفير الدعم للدول المستضيفة للسودانيين.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة بهدف بحث الأزمة الراهنة في السودان: "مصر الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان والأكثر حرصا على إنهائها بأسرع وقت".

وتابع: "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب".

ودعا السيسي وكالات الإغاثة والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، لافتا إلى أن دول الجوار بحاجة للدعم حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدة للسودانيين".

وشدد على مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع المتدهور.