بالفيديو تجدد المظاهرات "الإسرائيلية" المنددة بخطة "الإصلاح القضائي" للأسبوع الـ21 على التوالي

تجددت المظاهرات "الإسرائيلية"، مساء اليوم السبت 27-5-2023م، المنددة بخطة الإصلاح القضائي التى تسعى حكومة "نتيناهو" تطبيقها.

وبحسب صحيفة "هأرتس"، فإن المظاهرات ضد حكومة "نتنياهو" اليوم قد تجددت للأسبوع الـ21 على التوالي، إذ أغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع في "إسرائيل" تزامنًا مع انطلاق المظاهرات ما أدى لتسجيل ازدحامات مرورية في شوارع عدة.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية.

وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس الماضي "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

ويقود رئيس الكيان إسحق هرتسوغ مفاوضات منذ أشهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية، إلا أن هذه المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة حتى اللحظة، حيث يشهد المجتمع الإسرائيلي حالة استقطاب واسعة بين القوى المؤيدة للحكومة وخطتها والقوى المعارضة لذلك.

ويترأس "نتنياهو" منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.