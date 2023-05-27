أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 28 مايو 2023، يبحث الآلاف من السعوديين في السعودية وخارجها عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي، كما جاءت في تعاملات اليوم، لا سيما اولئك الذين يرغبون في شراء الذهب واقتناءه من النساء، و الرجال المقبلين على الزواج.

اسعار الذهب في السعودية اليوم

ويعتبر سعر الذهب في السعودية من أكثر ما يتم البحث عنه في محركات البحث العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب مقابل الريال السعودي كما جاءت في تعاملات صباح اليوم الاحد 28-5-2023.

كم سعر الذهب مقابل الريال السعودي

شهدت اسعار الذهب في السعودية حالة من الاستقرار بتعاملات اليوم الأحد، دون تغيير عن مستويات الأمس التي يقترب فيها غرام الذهب عيار 18 من 176 ريالا.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار العالمية التي تشهد ارتباكاً في التعاملات خلال الفترة الماضية مع تزايد التطورات والمؤثرات الخارجية بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الاحد

ثبت سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 234.6 ريال (62.57 دولار) بحسب منصة "goldprice".

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

كما حافظ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم على مستوياته عند 205.29 ريال (54.74 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 175.97 ريال (46.92 دولار).

سعر الذهب الجديد في السعودية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 251.6 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 242.25 ريال.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 235.7 ريال.

سعر الذهب المستعمل في السعودية

سجل سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 210 ريالات، بينما سجل 200.3 ريال للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 170.97 ريال.