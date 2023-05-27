إصابتان بجريمة إطلاق نار في رهط

أصيب شخصان بجراح متوسطة، اليوم السبت، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط، قرب منطقة النقب، بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جريمة إطلاق النار وقعت في حي الفرات بمدينة رهط.

وقالت مصادر طبية إن الإصابتين بين خطيرة ومتوسطة، وهي في الأطراف السفلية من الجسد، وتلقت العلاج اللازم في مكان الجريمة؛ قبل نقلها لمستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وأمس الجمعة، أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل (5 سنوات)، بجروح بين طفيفة ومتوسطة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في أم الفحم وجديدة المكر، بالداخل المحتل.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2023، وبعد تولي إيتمار بن غفير وزيرا لوزارة "الأمن القومي، ازدادت أعداد القتلى بفعل الجرائم المرتكبة في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين بالداخل، وذلك مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ عدد قتلى الجرائم هذا العام 78، مقارنة بـ 34 في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، معتبرة الرقم المسجل هو الأعلى منذ عدة عقود، مشيرة إلى أنه قد يصل العدد الإجمالي مع نهاية العام إلى 230 ضحية.