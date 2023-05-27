بالفيديو والصور للمرة الـ11 على التوالي..بايرن ميونخ يتوج بالدوري الألماني بفارق الأهداف

توج فريق بايرن ميونخ الألمانى بلقب الدوري الألماني بالموسم الحالي 2022/2023، بعدما حقق فوزا قاتلا على مضيفه كولن، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة 34 الأخيرة من مسابقة الدوري

سجل كينجسيلي كومان هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ فى الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، ثم أحرز ديان لوبيتشيتش هدف التعادل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وفى الدقيقة 89 من زمن المباراة، سجل جمال موسيالا هدف الفوز القاتل ليقود بايرن ميونخ للتتويج باللقب.

وفى نفس التوقيت، تعادل بوروسيا دورتموند مع ماينز بهدفين لكل منهما، ليتوج الفريق البافارى بلقب الدوري الألماني بشكل رسمى للمرة الحادية عشر على التوالي بفارق الأهداف فقط عن "أسود الفيستفاليا".









