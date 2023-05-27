بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه بجودة HD اليوم السبت 27-5-2023 || مشاهدة ريال مدريد الآن

بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه بجودة HD اليوم السبت الموافق 27-5-2023 على موقع يلا شوت ويلا كورة بدون تقطيع ولا تشويش ، ويقوم فريق فلسطين اليوم في عرض هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على جميع تفاصيل هذه المباراة التي تأتي في سياق مباريات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإسباني الليجا في هذه السطور حيث ستتعرفون على تشكيلة الفريقين وتردد القنوات الناقلة بجودة عالية .

وفي هذه الفقرة الثانية التي نواصل فيها شرح مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه نود أن نشير لكم إلى أن الفريق عكف على نشرها بسبب ارتفاع عمليات البحث على جوجل الشهير من قبل مئات الالاف من محبي الكرة المستديرة ويرجى من حضراتكم الان المواصلة في المتابعة وهو على النحو التالي .

بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه 2023

وبعد هذه المقدمة على الفور وضع لكم فريق الموقع في نشر رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه على موقع يلا شوت ويلا كورة HD ، حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا وفيما يلي تشكيلة الفريقين .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تفاصيل تشكيلة ريال مدريد التي سيلعب بها أمام اشبيليه ولقد جاءت على النحو الآتي :

أولا: في حراسة المرمى جاء اللاعب: كورتوا

ثانيا: في خط الدفاع جاء كل من: كارفخال، روديجر، الابا، ناتشو.

ثالثا: في خط الوسط جاء كل من: لوكا مودريتش، توني كروس، كامافينجا.

رابعا: في خط الهجوم جاء كل من: كريم بنزيما، رودريجو، فالفيردي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيليه بث مباشر 2023

وبعد هذه المعلومات التي شرحناها لكم في هذه المقالة سوف تتعرفون الان على تفاصيل ترددات القنوات الناقلة من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اشبيليه وهو التالي :

ونبدأ الان مع تردد القناة الأولى ، حيث جاء تردد قناة بي ان سبورت 1 علي القمر نايل سات beIN Sports 1بث مباشر على النحو التالي : التردد: 11084 ، الاستقطاب: أفقي ، معامل ترميز: 27500 ، تصحيح الخطأ: 6/5

كما وجاء في القناة الثانية ، وفي تردد قناة بي ان سبورت 1 علي القمر عرب سات beIN Sports 1بث مباشر ، التردد: 12379 ، الاستقطاب: أفقي ، معامل الترميز: 27500 ، تصحيح الخطأ: 6/5

وفي تردد القناة الثالثة التي تمكنكم من مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيليه الآن ، جاء تردد قناة بي ان سبورت 1 علي القمر سهيل سات beIN Sports 1بث مباشر على النحو التالي : التردد: 11547 ، الاستقطاب: أفقي ، معامل الترميز: 27500 ، تصحيح الخطأ: 6/5 .

بيكون (Relevo) : ريال مدريد سوف يكون مع 5 لاعبين في خط الوسط. pic.twitter.com/lkabh53PrK — Insider Real (@RMCFarab) May 27, 2023

مباراة ريال مدريد الآن

ومن هذا المنطلق قام فريق الموقع في وضع تفاصيل بطاقة تعريفية عن مباراة ريال مدريد ضد اشبيليه وهي أولا: البطولة : الدوري الإسباني.

ثانيا: الجولة : الأسبوع السابع والثلاثون.

ثالثا: ملعب المباراة : ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

رابعا: القنوات الناقلة : beIN Sports HD 1.

خامسا: تشكيلة المباراة : الساعة 20:00 مساءً (GMT 2+).

سادسا: تاريخ المباراة : السبت ( 27- 05 – 2023 ).

🚨🚨 تشكيلة ريال مدريد الرسمية pic.twitter.com/g5ChOi8VU1 — عمر الشبرم (@omar_alshbrm) May 27, 2023

بث مباشر ريال مدريد واشبيليه HD

وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والتاسعة بتوقيت السعودية والامارات والعاشرة بتوقيت قطر والعراق سوف تنطلق مباراة ريال مدريد ضد اشبيليه بث مباشر على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" .

ونريد ان نشير في هذه الفقرة إلى أن فريق ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 74 نقطة، في حين أن إشبيلية لديه 49 نقطة في المركز العاشر ، وهو يطمح في هذه الليلة بتحقيق الفوز والانتصار لكسب مزيد من النقاط .

وفي ختام مقالاتنا التي حرصنا فيها على نشر تفاصيل بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه بجودة HD اليوم السبت الموافق 27-5-2023 نشير إلى أن المعلق الرياضي محمد بركات سيعلق على هذه المباراة.