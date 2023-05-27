في الجو الحار: هذا ما يحدث للدواجن ونصائح مهمة يجب اتخاذها..!

في الجو الحار والجاف، تشهد مزارع تربية الدواجن في فلسطين في العادة نفوقاً كبيراً للحيوانات خاصةً الدواجن، ناجمة عن عدم تحمل الأخيرة لارتفاع درجات الحرارة، لا سيما عند اقترابها لبداية الأربعينيات، وهذا الأمر يقلق المربين ويدفعهم لاتخاذ تدابير عاجلة، تجنبًا لوقوع أي كوارث، قد تكبدهم خسائر بمئات الآلاف من الشواقل.

وتسود اليوم السبت، أجواء حارة وجافة في معظم مناطق فلسطين، إذ يتوقع وصول درجات الحرارة إلى أوائل الأربعينات في بعص المناطق مع وجود فرصة لتساقط زخات من الأمطار مع ساعات المساء، وفق الراصد الجوي عبد القادر صافي.

ووجه رئيس نقابة مربي الدواجن بغزة، مروان الحلو، نصائح عدة لمربي الدواجن التي من شأنها أن تقلل خطر حدوث حالات نفوق، التي تمثلت في رش الماء، والحفاظ على درجة الحرارة في المزارع بحيث لا ترتفع عن 28 ولا تنخفض عن 25 درجة مئوية، وصولاً لاتباع نظام تغذية سليمة.

وأكد الحلو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عدم تسجيل حدوث نفوق كبير في الدواجن منذ يوم أمس، جراء تقلبات الطقس السريعة والتي تشهد فيها ارتفاع درجات الحرارة مع أجواء جافة.

وأعرب الحلو، عن قلقه من حدوث نفوق خلال الساعات المقبلة القليلة، لا سيما في المزارع المفتوحة، متوقعًا وصول سعر الكيلو الواحد في الأسواق إلى 12.5 شيقل، حال ذلك.

وقال رئيس نقابة مربي الدواجن: إن "أصحاب مربي الدواجن قد اتخذوا الاحتياطات اللازمة منذ يوم أمس، تجنبًا لتسجيل حالات نفوق كبيرة"، مشيرًا إلى أن 50 بالمئة من المزارع التي يصل عددها الاجمالي نحو 4200، باتت تعمل وفق النظام الحديث.

وأضاف:"إن هذه المزارع مختلفة الأحجام، تنتج في كل فوج تبلغ مدته 35 يومًا من 5 إلى 50 ألف دجاجة، مؤكدًا أن المزارع في محافظتي خانيونس ورفح، تعدان الأكثر انتاجًا."

وتوقع الراصد الجوي، هطول أمطار طينية بالتزامن مع الأجواء الخماسينية.

وبخصوص أسعار الأضاحي، أكد الحلو، ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام عن العام الماضي، بنحو 2.5 شيكل للكيلو الواحد، عازياً الأمر لارتفاع اسعار الاعلاف والحبوب عالميا.

وأضاف أنه "لا يوجد لأي عمليات احتكار او استغلال لتلك الأضاحي من قبل التجار والباعة".