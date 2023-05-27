بالفيديو شاهد| رياح قوية في شواطئ بحيرة طبريا في ظل الأجواء الحارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:28 م
27 مايو 2023
قوة_الرياح.jpg
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شاهد| رياح قوية في شواطئ بحيرة طبريا في ظل الأجواء الحارة

 

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