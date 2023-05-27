الأسير محمود سراحنة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير محمود سالم السراحنة (46 عامًا) من مخيم الدهيشة/ بيت لحم بالضفة المحتلة، عامه الـ(22) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

تعرض للمطاردة قبل اعتقاله بسنوات، كما أُصيب مرتان قبل اعتقاله، وواجه تحقيقًا قاسيًا وطويلا، كما واجه العزل الإنفرادي، وتمكّنت عائلته من زيارته لأول مرة بعد خمس سنوات على اعتقاله، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسجن المؤبد المكرر 17 مرة.

خلال سنوات أسره فقد والده بعد فترة وجيزة على اعتقاله، وفي عام 2013 فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعهما

تمكّن من استكمال دراسته، والحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

يُعاني جرّاء ظروف الاعتقال القاسية والطويلة من أمراض ومشاكل صحية، منها مشاكل في الغدد والعظام والأمعاء.