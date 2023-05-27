بالفيديو طائرة مسيرة روسية تنقض على قوات كييف مختبئة في الغابات

رصدت طائرة مسيرة روسية مجموعة من القوات الاوكرانية مختبئة داخل الغابات في مقاطعة "خاركوف" شرقي أوكرانيا، قبل استهدافهم بالقنابل.

وأظهرت لقطات مصورة التقطتها هذه الطائرة، رصد تجمعات قوات كييف، واستهدافهم بشكل مباشر بعدد من القنابل غير الموجهة داخل أماكن تحصنهم.

وأسفرت هذه العملية الجوية، عن وقوع قتلى وجرحى.

وبدأت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا 24-5-2023، وشملت مناطق واسعة في البلاد التي تريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يعد العدو اللدود لروسيا.

وفي أحدث بيانات تابعة لوزارة الدفاع الروسية، أكدت، أن ما تم تدميره في صفوف الجيش الاوكراني منذ بدء العملية العسكرية، نحو 429 طائرة 235 مروحيات 4341 مركبة جوية بدون طيار و 424 منظومة الصواريخ مضادة للطائرات 9302 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى .

كما وتم تدمير ، نحو 1100 منظومات الصواريخ المتعددة 4908 مدفعية ميدانية ومدافع هاون بالإضافة إلى 10464 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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