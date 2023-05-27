اسعار شراء الخروف والعجول من الاضاحي في غزة الجديدة 2023 - اماكن ذبح الاضاحي في المسالخ بغزة

سعر شراء الخروف والعجول والماعز من الاضاحي في قطاع غزة بفلسطين 2023 واماكن ذبحها في المسالخ ويعمل فريق فلسطين اليوم على نشر هذه المقالة التي تتمكنون من خلالها التعرف على التفاصيل الكاملة التي توصل جميع الأشخاص المهتمين في التعرف على أسعار الاضاحي في غزة والضفة الجديدة حيث يواصل مئات الالاف في البحث عبر محرك جوجل الشهير في البحث عنها وهو ما استدعى من حضراتنا في أن نضعها في هذه السطور ويتطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة حتى نهاية المقالة لمعرفة كل ما هو جديد ويترتب على حضراتكم في قراءة ما يلي وهو التالي :

أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023

وبعد هذه المقدمة على الفور وضعنا بين ايديكم جميع التفاصيل التي تخص أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023 وهي على النحو التالي :

أولا: في السعر الأول ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم الخروف: حوالي 40 شيكل عن العام الحالي.

ثانيا: في السعر الثاني ، إذ يبلغ سعر أضحية خروف كامل: في فلسطين حوالي 2500 شيكل.

ثالثا: في السعر الثالث ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية: حوالي 24 شيكل عن العام الحالي.

رابعا: في السعر الرابع، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم بقر الأضحية: حوالي 18 شيكل عن العام الحالي.

خامسا: في السعر الخامس ، إذ يبلغ سعر حصة عجل مع سبعة أشخاص: بسعر يتراوح بين 1800 و 2100 شيكل للعام الحالي.

ونواصل معكم تقديم كامل التفاصيل فيما يتعلق أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023 وفي السعر السادس يبلغ "سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية البلجيكي والفرنسي والليموزين": قرابة 21 شيكل عن العام الجاري.

سابعًا: وفي السعر السابع ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “البرازيلي والمصري (البرامو)”:البرامو”: حوالي 17 شيكل عن العام الجاري.

ثامنا: وفي السعر الثامن ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “السمنتال والمعراف”: قرابة 18.5 شيكل عن العام الجاري.

تاسعا: وفي السعر التاسع ، إذ يبلغ سـعر الإبل للأضحية: من 5000 الى 6000 شيكل للعام الحالي.

عاشرًا: وفي السعر العاشر ، إذ يبلغ سعر كيلو لحم الإبل: ما بين 25 – 30 شيكل.

ونريد أن ننوه إلى أن هذه الأسعار قد تختلف باختلاف نسبي من محال لأخر ، ومن يوم لأخر .

أسعار الاضاحي في الضفة الغربية 2023

اماكن ذبح الاضاحي في غزة 2023

وفي كل عام تحذر البلديات الموزعة على محافظات القطاع الخمس ، المواطنين من ذبح الاضاحي في الشوارع تجنبا لمكاره صحية ونشر البكتيريا ، كما وتخصص امكان محددة لذبحها ويمكن لكم الاطلاع عليها عبر هذه الروابط جباليا هنــــــا ، بيت حانون هنــــــــــــــــا ، بيت لاهيا هنــــــــــا ، غزة هنــــــــــا ، النصيرات هنــــــــــــا ، رفح هنـــــــــــا ، خانيونس هنــــــــــــــا .

وفي نهاية المقالة التي تحدث من خلالها فريق موقع فلسطين اليوم بشان سعر شراء الخروف والعجول والماعز من الاضاحي في قطاع غزة بفلسطين 2023 واماكن ذبحها في المسالخ في المسالخ نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .