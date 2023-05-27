سعر الاضاحي في قطاع غزة والضفة الغربية 2023 - اسعار الاضاحي والهدى في فلسطين 2023

يبحث الآلاف من المواطنين في قطاع غزة في هذه الأيام التي تسبق موعد عيد الاضحى المبارك 2023 عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على أسعار الهدى والاضاحي ويحرص هؤلاء على شراؤها وذبحها في اول أيام العيد تطبيقا لشرع الله عزوجل .

وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نقل تفاصيل هذا الموضوع الهام المخصص في أسعار الاضاحي في قطاع غزة والضفة 2023 في هذه المقالة التي تم توزيعها على صفحاتنا الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي كافة من أجل تعميم الفائدة وكل ما عليكم الان هو المتابعة .

أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023

وبعد هذه المقدمة على الفور وضعنا بين ايديكم جميع التفاصيل التي تخص أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023 وهي على النحو التالي :

أولا: في السعر الأول ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم الخروف: حوالي 40 شيكل عن العام الحالي.

ثانيا: في السعر الثاني ، إذ يبلغ سعر أضحية خروف كامل: في فلسطين حوالي 2500 شيكل.

ثالثا: في السعر الثالث ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية: حوالي 24 شيكل عن العام الحالي.

رابعا: في السعر الرابع، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم بقر الأضحية: حوالي 18 شيكل عن العام الحالي.

خامسا: في السعر الخامس ، إذ يبلغ سعر حصة عجل مع سبعة أشخاص: بسعر يتراوح بين 1800 و 2100 شيكل للعام الحالي.

ونواصل معكم تقديم كامل التفاصيل فيما يتعلق أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023 وفي السعر السادس يبلغ "سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية البلجيكي والفرنسي والليموزين": قرابة 21 شيكل عن العام الجاري.

سابعًا: وفي السعر السابع ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “البرازيلي والمصري (البرامو)”:البرامو”: حوالي 17 شيكل عن العام الجاري.

ثامنا: وفي السعر الثامن ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “السمنتال والمعراف”: قرابة 18.5 شيكل عن العام الجاري.

تاسعا: وفي السعر التاسع ، إذ يبلغ سـعر الإبل للأضحية: من 5000 الى 6000 شيكل للعام الحالي.

عاشرًا: وفي السعر العاشر ، إذ يبلغ سعر كيلو لحم الإبل: ما بين 25 – 30 شيكل.

ونريد أن ننوه إلى أن هذه الأسعار قد تختلف باختلاف نسبي من محال لأخر ، ومن يوم لأخر .

أسعار الاضاحي في الضفة الغربية 2023

وفي نهاية المقالة التي تحدث من خلالها فريق موقع فلسطين اليوم بشان أسعار الاضاحي في قطاع غزة والضفة الغربية 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .