تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني- موعد حفل زفاف الأمير حسين والآنسة رجوة- لا تزال الاستعدادات الملكية الأردنية لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة خالد السيف المقرر في الأول من حزيران/ يونيو، مستمرة، حيث سيستقبل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا كبار الشخصيات من ملوك ورؤساء لحضور حفل الزفاف.

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني- موعد حفل زفاف الأمير حسين والآنسة رجوة

وكشف تقرير لموقع “دايلي ميل” البريطاني أنه سيُقام حفل الاستقبال في قصر الحسينية في العاصمة عمان، وسيحضر قائمة من الضيوف الملكيين، وهم: ملكة ماليزيا عزيزة التي أكدت أنها وزوجها الملك عبد الله سيحضران حفل الزفاف، وولي العهد الدنماركي الأمير فريدريك وزوجته ولية العهد الأميرة ماري.

وذكرت صحف محلية أن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، أكدت حضورها حفل الزفاف.

وأكدت العائلة المالكة الهولندية أيضاً حضورها للاحتفال بنشر مشاركة على موقعهم على الإنترنت، حيث سيحضر الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما وابنتهما الأميرة كاثرينا أماليا، أميرة أورانج.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوغوكو حفل الزفاف الملكي، وولي عهد النرويج هاكون.

وحتى الساعة، لم يعرف ما إذا كان أي من أفراد العائلة المالكة البريطانية سيحضر حفل الزفاف المنتظر، ولكن معظم الاحتمالات تُشير إلى أن دوق ودوقة إدنبرة قد يكونان حاضرين.

ومؤخرا، شاركت وزارة الثقافة الأردنية منشورات جديدة على موقع فيسبوك تضمنت مجموعة من الصور التي تشرح بشكل مفصل برنامج الفعاليات في كل محافظة، مع أسماء وصور النجوم الأردنيين الذين سيحيون الحفل بهذه المناسبة.

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني

وأوضحت أن الحفل سيتضمن بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال، والعروض الفلكلورية وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين.

وتزامناً مع اقتراب موعد الزفاف، أطلقت مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين منصة إلكترونية مفتوحة للجميع داخل وخارج الأردن مخصصة لإرسال التهاني والتبريكات إلى الأمير والآنسة السعودية، وتحتوي المنصة على زاوية إخبارية خاصة بالأخبار المتعلقة بالزفاف المرتقب.

وكان الديوان الملكي الأردني قد كشف في وقت سابق تفاصيل مراسم عقد القران، موضحا أنها ستكون في قصر زهران في العاصمة عمّان، وبعدها يتوجّه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد، وسيكون حفل الاستقبال ومأدبة العشاء مغلقين للإعلام.