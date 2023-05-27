رابط فحص المساعدات الغذائية (الكوبونات)"الأونروا " الرسمي 2023

نشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رابط فحص المساعدات الغذائية (الكوبونات) عبر موقعها الالكتروني الرسمي الجديد 2023 .

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، عن موعد بدء الدورة الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية (الكوبونات).

وأكدت أن هذه الدورة ستبدأ في 4-6-2023، مشيرةً إلى أن الفحص يكون عبر موقع وكالة الغوث فقط.

ونوهت "الاونروا" إلى أنها أوقفت نظام رسائل الجوال التي تحدد موعد الاستلام.

رابط فحص (الكوبونات) لـ لأونروا 2023

ووضع لكم فريق الموقع رابط فحص الكوبونات على موقع وكالة الغوث "الاونروا" 2023 هنــــــــا