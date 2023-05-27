واقعة مثيرة.. دعوى قضائية لسحب لقب السوبر المصري من الأهلي

في واقعة مثيرة، رفع أحد أعضاء نادي الزمالك دعوى لدى القضاء الإداري المصري، يدعو فيها إلى سحب لقب بطل كأس السوبر المحلي من الأهلي الفائز قبل أسابيع على بيراميدز، بداعي وجود تحايل على القانون، ساهم في حصد الفريق الأحمر لقب المسابقة المحلية.

وقدم، اليوم السبت، المحامي أيمن محفوظ دعوى قضائية ضد النادي الأهلي، وكيلاً عن عضو جمعية عمومية في الفريق الأبيض، يتهم فيها غريمه التاريخي بالتحايل، ويطلب سحب لقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وقال مقدم الدعوى بصفته، إن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصماً فيها وزير الشباب وآخرين، يطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، وبطلان كل قراراتها، بعد إصدارها عقوبة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مصري، ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات اللاعب، بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقاً لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري، قبل أن يعلن الأهلي سحب القضية والتنازل عنها في واقعة مثيرة.

وتعرض الأهلي لانتقادات كبيرة بعد إعلان مستشاره القانوني إيقاف الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة والتنازل عن قضية بطلان تشكيل لجنة الانضباط، بداعي الحصول على تأكيدات من اتحاد الكرة المصري تفيد باتخاذ خطوات احترافية في المستقبل، لتشكيل اللجنة بشكل شرعي وفق اللائحة الجديدة، وتطوير الكرة المصرية.

وتسببت دعوى الأهلي في وقت سابق في عدم اتخاذ لجنة التظلمات قراراً بشأن إيقاف محمود كهربا 12 مباراة، ورفع الإيقاف مؤقتاً، والسماح له بالمشاركة في لقاء السوبر، ليقرر الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة بدوره، وحل بدلاً منه نادي بيراميدز.