غزة.. موعد البدء في المقابلات الشخصية للناجحين للوظائف التعليمية 2023

صرح مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم في غزة، رائد صالحية، اليوم السبت، بخصوص موعد البدء في المقابلات الشخصية للناجحين في امتحان التحريري للوظائف التعليمية عن العام الجاري 2023.

وأوضح صالحية، في تصريح صحفي، أن الوزارة لم تحدد موعد البدء في المقابلات الشخصية للناجحين.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت الأربعاء الماضي، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن نتائج الامتحان التحريري للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023- 2024.

ونوهت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، إلى نقاط عدة وهو التالي:

-سيتم البدء باستلام الأوراق الثبوتية من المرشحين اعتباراً من يوم غد الخميس 25/5/2023 وفق الموعد المحدد لكل مرشح.

-على المتقدمين من ذوي الإعاقة والحاصلين على نسبة ( 50%) فما فوق في الامتحان التحريري تسليم التقارير الطبية والأوراق التي تثبت حالتهم في مقر ديوان الموظفين العام في موعد أقصاه 30/05/2023.

-سيتم إجراء الفحص الطبي "القومسيون" لذوي الإعاقة مع تحديد درجة إعاقتهم ومدى ملاءمتهم للوظيفة قبل منح أي امتياز.