 الأسير موسى صوفان يدخل عامه 21 في سجون الاحتلال

نادي الأسير: يدخل الأسير المصاب بالسرطان موسى صوفان (47 عامًا) من طولكرم، عامه 21 في سجون الاحتلال وذلك من اعتقاله في أيار 2003، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

الأسير موسى صوفان أحد الأسرى المرضى، والذي يعاني من الإصابة بورم في الرئة، حيث يقبع اليوم في سجن (عسقلان).

تعرض الأسير صوفان لسلسلة طويلة من الشّواهد التي تؤكّد على الجريمة المتواصلة بحقّه ومنها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ويُضاف إلى ما تعرض له قبل عدة سنوات من تعذيب نفسيّ، من خلال تلاعب الأطباء في الإفصاح عن وضعه الصحيّ الحقيقيّ، إلى أنّ تأكدت إصابته بورم في الرئة.

وعلى مدار الفترة الماضية، ماطلت إدارة السّجون في الالتزام في تزويده في العلاج المقر له وهو علاج بيولوجي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحيّ، كما أنه وحتّى اليوم لم يتم تشخيص طبيعة الورم المصاب به.

وإلى جانب إصابته بالورم، فقد واجه صوفان العزل الإنفراديّ عدة مرات، وخاض إضرابات عن الطعام.

الأسير صوفان هو شقيق الأسيرين عدنان، ومحمد صوفان، حيث يقضي عدنان حكمًا بالسّجن لمدة 29 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحمد محكوم بالسّجن 18 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2011.



