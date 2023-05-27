بالفيديو اندلاع حرائق في أحراش بعسقلان والجليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، باندلاع حريق في أحراش "كارميا" في منطقة مجلس شاطئ عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وذكر الاعلام العبري، أن السلطات طلبت من المستوطنين مغادرة المكان.

وبحسب موقع هأرتس العبرية، فقد اشتعلت النيران في مركبتين في الحريق بمنطقة زكيم شمال قطاع غزة.

كما واندلع حريق آخر بالقرب من مستوطنة "موشاف تسور موشيه" وسط فلسطين المحتلة، وفق الموقع العبري.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني تجري إخلاء لمنازل سبب حريق اندلع قرب عكا، كما تعمل فريق الإطفاء على إخماد حريق بمستوطنة "بيت ريمون" في الجليل.

من جانبها، أكدت ما تسمى بـ"مكافحة الحرائق في إسرائيل"، أنه منذ صباح اليوم تم تسجيل 71 حريق في جميع أنحاء الكيان؛ مشيرةً إلى أن الحرائق قد تكون ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية.