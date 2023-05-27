المواصلات بغزة لـ"فلسطين اليوم": قرار مهم لأصحاب المركبات والمنشآت المتضررة من عدواني 2021-2022

كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، اليوم السبت 27 مايو 2023، عن تفاصيل حملة الإعفاء لأصحاب المركبات والمنشآت التي تتبع لدائرة ترخيص الوزارة والتي تضررت خلال عدواني مايو 2021، وأغسطس 2022، موضحاً أن الوزارة شكّلت لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير على القطاع 2023.

وبيّن عرفات في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الوزارة قررت إعفاء أصحاب المركبات والمنشآت المتضررة من عدواني 2021، و2022، من رسوم ترخيص لمدة عام كامل، لافتاً إلى أن الأمانة العامة في الوزارة ستُحدد ماهية الإعفاءات والتسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير على القطاع 2023 عقب الانتهاء من حصرها.

وقال: "من تضررت مركبته بشكل كلي خلال عدواني 2021 و2022، وأراد شراء أخرى، فإن الحملة ستشمله ويتم إعفاؤه من رسوم الترخيص لعام كامل".

ودعا أصحاب الورش الفنية والمعارض وقطع الغيار وأصحاب المركبات بمختلف أنواعها المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لسرعة التسجيل عبر الروابط التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة نشرت رابطين عبر صفحاتها الرسمية، أحدهما لحصر أضرار المركبات، والآخر للمنشآت المرخصة من النقل والوزارات تتمثل في "مكاتب التاكسيات"، ورش تصليح المركبات، وبيع قطع غيار المركبات".

وبيّن أن اللجنة لا تزال تحصر حجم الأضرار التي طالت المركبات والمنشآت، وبعد ذلك ستصدر قراراً بماهية وآلية الإعفاء والتسهيلات مشيراً إلى أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً للمواطنين المتضررين.

يشار إلى أن الاحتلال شن عدواناً جديداً على قطاع غزة الشهر الجاري، أسفر عن ارتقاء 33 شهيداً وإصابة المئات، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمنشآت الصناعية والمركبات.



