درجة الحرارة ستصل لـ40 درجة في غزة...فما الساعة المتوقعة؟

من المقرر أن تصل درجة الحرارة في فلسطين اليوم السبت 27/5/2023 ، 40 درجة في المناطق السهلية والساحلية "قطاع غزة ".

وقالت الأرصاد الجوية: إن الذروة المتوقعة لدرجات الحرارة ستكون من الساعة الواحدة إلى السادسة مساءً.

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، أن يكون هناك بوادر، يوم غدٍ الأحد، لتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء لهطول أمطار في بعض المناطق الفلسطينية.

وتنبأ العلامي، في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن هذه الأمطار المتوقعة غداً، لن تكون مُتسعة جغرافياً بل "محدودة".

وأشار العلامي لوجود احتمالية لأن تستقبل بعض المناطق أمطار بشكل متفاوت، ولا يستبعد أن تكون غزيرة ومترافقة بالرعد وسقوط البرد.