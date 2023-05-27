أسعار الذهب في الأردن عيار 21 اليوم السبت 27/5/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:56 ص
27 مايو 2023
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تواصل أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 27/5/2023  الاستقرار بحسب التسعيرة الثانية لنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 39.7 دينار لجهة الشراء من المحلات، و38 دينار لجهة البيع ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 27 مايو .

الذهب في الاردن اليوم السبت 27/5/2023 عيار 21

سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 35.3 دينار، وعيار 24 عند 46.7 دينار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

 

الذهب في الاردن اليوم عيار 21

اسعار الذهب عيار 24 44.39 دينار   $62.61

سعر الذهب عيار 22  40.69 دينار   $57.39

اسعار الذهب عيار 21 38.84 دينار   $54.79

اسعار الذهب عيار 18 33.29 دينار   $46.96

سعر الذهب عيار 14  25.89 دينار   $36.52

سعر الذهب عيار 12  22.20 دينار   $31.31

اسعار أوقية الذهب     1,381 دينار   $1,947

اسعار جنيه الذهب      310.75 دينار $438.29

اسعار كيلو الذهب      44,391 دينار $62,611

أسعار الذهب في الأردن عيار 21 اليوم السبت 27/5/2023

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

26 مايو        44.41 38.86 33.31 25.91 22.21

25 مايو        44.47 38.91 33.35 25.94 22.23

24 مايو        44.73 39.14 33.54 26.09 22.36

23 مايو        45.08 39.45 33.81 26.30 22.54

22 مايو        45.01 39.39 33.76 26.26 22.51

21 مايو        45.14 39.50 33.85 26.33 22.57

20 مايو        45.14 39.50 33.85 26.33 22.57

19 مايو        45.09 39.45 33.82 26.30 22.54

18 مايو        44.68 39.09 33.51 26.06 22.34

17 مايو        45.25 39.60 33.94 26.40 22.63

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