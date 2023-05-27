سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 27 /5/ 2023..بعد تمويل البنك الدولي

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم السبت 27/5/2023 استقراراً مقابل الليرة في السوق السوداء، مع حصول لبنان على تمويل بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي ، حيث ان الليرة اللبنانية تحصد ثمار الدعم عبر استقرار جديد في مواجهة الدولار، وسط ترقب للتغيرات السياسية والاقتصادية المرتقب حدوثها خلال أيام ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الدولار في للبنان اليوم السبت 27/5/2023

سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 113 مليون دولار وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

ووفقا لمواقع وصحف لبنانية، فإن خطوة الموافقة على حزمة التمويلات الجديدة بقيمة 300 مليون دولار تعد تمويلاً إضافيا ثان لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي التى تمت الموافقة عليها في 2021، لدعم لبنان في مواجهة وباء كورونا.

وفي مايو 2022 استفاد لبنان من تمويل إضافي أول من البنك الدولي بقيمة 4 ملايين دولار.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية منذ 2019 وحتى الآن، ما أدى لتجاوز قيمة الدولار الواحد حاجز 140 ألف ليرة، قبل أن يستقر دون 100 ألف ليرة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات في لبنان.



