حاملة طائرات صينية تُبحر في مضيق تايوان

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" أبحرت عبر مضيق تايوان، وترافقها سفينتان أخريان.

جاء ذلك التطور في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقالت الوزارة: "إن "شاندونغ" التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم السبت والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزاً غير رسمي بين الطرفين".

وأضافت الوزارة: "إن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه "رد بالشكل المناسب". على حد وصفها.

ومن جهتها، لم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات هاتفية لطلب التعليق، ولم تذكر القوات المسلحة الصينية عملية الإبحار على قنواتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أنه شاركت حاملة الطائرات شاندونغ في المناورات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي وعملت في غرب المحيط الهادئ، فيما أبحرت في مارس من العام الماضي، عبر مضيق تايوان قبل ساعات من محادثات بين الرئيسين الصيني والأميركي.

جدير ذكره أنه تواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسميا الشهر الماضي.