إصابة 16 شخصاً جراء انفجار شمالي أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، أنّ انفجاراً وقع في مدينة "بول-إي-خمري"، عاصمة ولاية باغلان، شمالي البلاد، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً بجروح، أمس الجمعة.

ومن جانبهم، أفاد شهود عيان بأنّ قوات الأمن طوقت منطقة الانفجار، وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المدينة لنقل المصابين.

ويُشار إلى أنه في أواخر آذار/مارس الماضي، قُتل ستة مدنيين على الأقل، في العاصمة الأفغانية كابول، بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور.

وجاء هذا الانفجار بعد يومين على وقوع انفجار في منطقة بلخ، قُتل على إثره حاكم الولاية المُعيّن من حركة "طالبان" بعد استهداف مكتبه.