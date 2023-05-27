بعد الارتفاع الكبير على الحرارة في فلسطين اليوم... هل نشهد أمطاراً غزيرة غداً؟

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، أن يكون هناك بوادر، يوم غدٍ الأحد، لتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء لهطول أمطار في بعض المناطق الفلسطينية.

وتنبأ العلامي، في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن هذه الأمطار المتوقعة غداً، لن تكون مُتسعة جغرافياً بل "محدودة".

وأشار العلامي لوجود احتمالية لأن تستقبل بعض المناطق أمطار بشكل متفاوت، ولا يستبعد أن تكون غزيرة ومترافقة بالرعد وسقوط البرد.

كما توقع، أن تستمر احتمالية سقوط الأمطار ليوم الاثنين، فيما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً آخراً على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعياً ودافئاً ومقبولاُ.

ولفت العلامي، إلى أن فرص هطول الأمطار يومي الأحد والإثنين لن تكون شاملة، مشيراً إلى أن بعض المناطق قد تستقبل أمطار وبعضها دون أمطار.

كما تنبأ الراصد الجوي، أن تتراجع فرص سقوط الأمطار بحلول صباح يوم الثلاثاء المُقبل وعودة اعتدال الأجواء.