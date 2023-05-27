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فيديو ...أمطار على رام الله في ظل ارتفاع الحرارة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:13 ص
27 مايو 2023
فيديو ..أمطار على رام الله في ظل ارتفاع الحرارة
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