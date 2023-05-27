موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023 وزارة المالية، مع قرب انتهاء شهر مايو 2023، تبدأ الأحاديث عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لأن فئة الموظفين العموميين تعتمد بشكل كبير في تدبير أمور حياتها على الرواتب التي تُصرف لهم كل مطلع شهر تقريباً، لذلك فإن البحث يزيد عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لاسيما مع تغير نسبة الصرف والمتأخرات في العديد من المرات.

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة، يستفيد من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية أكثر من 130 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، معظمهم يعتمد بشكل شبه كامل على رواتب السلطة، كونه في العادة يُمنع أن يعمل الموظف العمومي في عملين مختلفين خاصة لو كان العمل الثاني في مؤسسة حكومية وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توقعات موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023 وزارة المالية.

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر مايو 5 2023

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر مايو 5 2023، من المتوقع أن تُحدد وزارة المالية في رام الله موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر مايو مطلع الشهر المقبل، على أن يتم الصرف في الأسبوع الأول من الشهر كما تجري العادة، عبر البنوك المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لكن حتى اللحظة لم تعلن الوزارة عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 5 الجاري.

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 5 مايو 2023

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 5 مايو 2023، حتى اللحظة لم تُعلن وزارة المالية في رام الله عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023، لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة الصرف ستكون كما العادة 80% وبحد أدنى 2000 شيكل لكم موظف، وذلك بحجة الأزمة المالية التي تُعاني منها خزينة السلطة بفعل اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023 وزارة المالية.