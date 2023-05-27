ارتفاع تاريخي لأسعار المواد الغذائية والسلع في بريطانيا

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية لمستوى تاريخي في البلاد بـ25%، وأشارت دراسة إلى أنه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لسجلت نموا بنسبة 17 بالمائة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، ذلك عن نتائج دراسة أجرتها "مدرسة لندن للاقتصاد"، وبيّنت وفقا للعديد من المحلّلين والخبراء ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية في بريطانيا بنسبة 46٪ مقارنة مع العام 2022.

وبدورهم، شدّد الخبراء على أن القيود البيروقراطية المرتبطة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، تكلف مواطني بريطانيا 6.95 مليار جنيه إسترليني، أي ما مقداره 250 جنيها إسترلينيا لكل أسرة.

وفي وقت سابق من فبراير 2023، سجلت أسعار المنازل انخفاضا في المملكة المتحدة بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2022.

وكان هذا التراجع الذي شهدته أسعار المنازل في بريطانيا بمثابة رقم قياسي خلال السنوات الـ11 الماضية.

جدير ذكره أنه يعزو خبراء بنك Nationwide Building Society الانخفاض في تكلفة الإسكان إلى انخفاض طلب المستهلكين، والذي تأثر بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الرهن العقاري.