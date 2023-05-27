"النقد الدولي" يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته، مؤخراً بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023 الجمعة فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في العام 2024.

وبدورها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته".

وقالت غورغييفا: "إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكّلا "سيفًا ذا حدين" بالنسبة للاقتصاد الأميركي".

وأضافت "قدّما طبعًا اندفاعة للأسر الأميركية، لكنهما ساهما أيضًا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعًا بالأساس".

وتوقّع الصندوق في بيان له، أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1,7% هذا العام، بزيادة عن نسبة 1,6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1,0% في العام 2024.

وأشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف "مع نمو متباطئ ولكن قوي" يدفعه نحو زيادة إلى 4,4% بحلول نهاية العام المقبل.

وسيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفدرالي "إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول" إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2%، بحسب قول مديرة صندوق النقد.