بالفيديو حادثة مرعبة طائرة ركاب تحلق وبابها مفتوح..!

أن تسافر في طائرة فهذا ربما أمر عادي، ولكن هل لك أن تتخيل أن تسافر على متن طائرة وبابها مفتوح؟. .هذا ما حدث فعلا خلال رحلة لطائرة تقل نحو 200 راكب في كوريا الجنوبية.

وفي تفاصيل الحادثة، فتح أحد الركاب باب طائرة تابعة لشركة "آسيانا" للخطوط الجوية كانت تقل 194 راكبا قبل هبوطها في مطار "دايغو" الدولي في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، مما تسبب في إصابة 9 ركاب بصعوبة في التنفس، لكن الطائرة هبطت بسلام.

وذكر مسؤولون، أنه بعد مغادرة الطائرة جزيرة "جيجو"، كانت الطائرة في طريقها إلى "دايغو"، على بعد 237 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الكورية الجنوبية سول، عندما فُتح الباب فجأة في الساعة 12:45 مساء.

وأضح المسؤولون أنه قد هبطت الطائرة بعد فترة وجيزة وبقي بابها مفتوحا.

وأضافوا: "إن الطائرة كانت على ارتفاع حوالي 250 مترا فوق سطح الأرض عندما فُتح الباب، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء".

ولم يسقط أي من الركاب من الطائرة كما لم يتعرض أحد لأذى، ولكن ظهرت على 12 راكبا أصيبوا بالذعر من الموقف أعراض مثل صعوبة في التنفس وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وتابع المسؤولون:"إنهم لم يكونوا في حالة خطيرة، ويمكن أن يكونوا قد أصيبوا بسبب فرط التنفس".

رابط الفيديو: https://twitter.com/i/status/1661974948640968704