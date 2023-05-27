سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 27 مايو 2023، شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم مقابل الليرة اللبنانية، وذلك كما جاء على منصة صيرفة وتداولات السوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

ويرغب الكثير من اللبنانيين وغيرهم في الدول المختلفة بمعرفة سعر صرف الدولار في لبنان، في التعاملات الصباحية اليوم، حيث حافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية، وسط نشاط للتعاملات بقيمة 130 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.