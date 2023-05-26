بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم السبت 27 مايو 2023 عيار 24-عيار 18

بكم سعر غرام الذهب في مصر النهاردة السبت 27 مايو 2023، شهد سعر الذهب ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، ولا سيما في ظل التغير على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ويبحث الكثير من المصريين عن سعر الذهب في مصر من العيارات المختلفة، خصوصاً التجار وأصحاب محلات الصاغة، والأشخاص المقبلين على الزواج، ويرغبون في شراء الذهب او اقتناءه.

سعر الذهب اليوم في مصر

وارتفعت أسعار الذهب الآن خلال التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا،كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 23 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 18960 جنيهًا، وجاء هذا الارتفاع في سعر الذهب اليوم الجمعة بعد انخفاض المعدن الأصفر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بنحو 110 جنيهات في عيار 21.

كم سعر غرام الذهب النهاردة السبت

وتختلف أسعار الذهب في مصر، من محل لآخر أو حسب المصنعية، ولذلك نرصد لكم في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات صباح اليوم السبت 27 مايو 2023.

أسعار الذهب بالجنيه المصري

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 18,960.00، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2,708.00، أما سعر الذهب عيار 21، فبلغ 2,370.00

وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 2,031.00، أما سعر الذهب عيار 14، فبلغ 1,568.00







