الراصد الجوي ليث العلامي يتوقع ان تحلق درجات الحرارة عالياً غداً السبت

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تحلق درجات الحرارة عاليًا غدًا السبت.

ووفقاً للراصد الجوي، فهناك توقعات بسقوط زخات أمطار (مُتأخرة وغير مُعتادة في مثل هذا التوقيت) متوقعة في بعض الأماكن الأحد والاثنين.

وتوقعت الارصاد الجوية ان يكون الجو غداً السبت غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ، في ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وحارًا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط باذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو الاثنين غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يستمر تساقط الامطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .