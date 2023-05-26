"التعليم" يقرر تشكيل لجنة تحقيق في مدرسة "الراهبات الوردية"

قالت وزارة التربية والتَّعليم الفلسطينية أنَّ "رفع علم الاحتلال بمدرسة راهبات الورديَّة في مدينة القدس المحتلة حدث مرفوض، وغير مسبوق؛ ويتماهى مُع مخطَّطات الاحتلال أَسْرلة التَّعليم بالقدس، والمساس بسياديَّة التَّعليم، والحرب على المنهاج الفلسطيني وكيّ الوعي، وطمس الرواية الوطنية الفلسطينية، وتمرير نظام (البجروت) في المدارس الفلسطينيَّة".

وشدَّدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أنَّ "أيَّ تبرير لما جرى مرفوض جملة وتفصيلًا".

وأشار البيان إلى أنَّ الوزارة "شكَّلت لجنة تحقيق لاتِّخاذ الإجراءات الرَّادعة وفق المُقتضى القانوني حيال هذا الفعل المنافي لكل الأعراف والثّوابت الوطنية".

وأشادت "التربية والتَّعليم" في بيانها "بمواقف أولياء الأمور والمُؤسَّسات المقدسيَّة؛ الذي لطالما شكَّل موقفهم صخرة تتحطم عليها كل محاولات الاحتلال وأدواته في القدس طمس معالم التَّعليم الفلسطيني".