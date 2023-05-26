أمريكا تسمح باختبار "شريحة الدماغ" على البشر

مُنحت شركة الملياردير إيلون ماسك الإذن بإجراء تجارب بشرية، حسب صفحة الشركة على "تويتر".

وقالت شركة "Neuralink"، في بيان: "يسعدنا أن نعلن أننا تلقينا تصريحًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب السريرية البشرية!".

وصفت شركة Neuralink قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه خطوة مهمة ستسمح في يوم من الأيام لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص. تسمح الشرائح التي تصنعها Neuralink باستخدام الكمبيوتر والهاتف بدون استخدام اليدين.

في عام 2022، أرسلت Neuralink طلبًا للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضها.