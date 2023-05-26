الصحة بغزة تُعلن فتح مراكز التطعيم لحجاج بيت الله

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة 26-5-2023، عن فتح مراكز التطعيم لحجاج بيت الله الحرام لبدء حملة التطعيم لهذا العام في 6 مراكز حسب المحافظات التالية :

محافظة غزة

مركز الشاطئ - مركز صحي مسقط الشجاعية

محافظة الشمال

مركز صحي جميله العلمي

محافظة الوسطى

مركز صحي دير البلح

محافظة خانيونس

مركز صحي شهداء خانيونس

محافظة رفح

مركز صحي شهداء رفح

ونوهت الوزارة الى الحجاج الكرام لضرورة إحضار ما يفيد التسجيل من مكتب الحج المسجل طرفه ، إضافة الى تسديد الرسوم المعتمدة .

وأوضحت الصحة، أنه ستبدأ الحملة يوم الأحد القادم 28-5-2023، وتستمر حتى يوم الخميس 1-6-2023.