اطلاق النار تجاه فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب كنيس يهودي جنوب الخليل

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 26-5-2023، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند كنيس يهودي داخل مستوطنة جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

ومن جانبها، قالت القناة الـ14 العبرية: "تم تحييد فلسطيني عند مدخل كنيس يهودي، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل".

وبدوره، زعم المراسل العسكري لقناة كان العبرية، إيتاي بلومنتال: "فلسطيني حاول طعن مستوطن عند مدخل كنيس يهودي داخل مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل خلال صلاة الصباح في الكنيس، حيث قام جندي احتياط في المكان بتحييده".

وطالبت قيادة الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، بعد تفعيل الإنذار يطلب من المستوطنين في تنا عومريم إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل -حتى إشعار آخر- كما يحظر حركة المرور داخل المستوطنة.

وكان تم تفعيل صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل.